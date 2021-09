Roger Michell nie żyje. Reżyser Notting Hill miał 65 lat

fot. zrzut ekranu z wideo z kanału freneticfilms

Kate Winslet, która współpracowała z Rogerem w 2019 roku nad filmem Bez pożegnania, jako jedna z pierwszych osób odniosła się do szokującej wiadomości: ''Jesteśmy całkowicie załamani, że straciliśmy najmilszego i najlepszego mężczyznę. Roger Michell był kochającym i oddanym, rodzinnym człowiekiem. Był również odpowiedzialny za łączenie innych, kreatywnych rodzin na całym świecie. Ja i obsada jego filmu Blackbird jesteśmy na zawsze związani więzią, którą stworzył między nami wszystkimi. Dziś głęboko go opłakujemy i będziemy utrzymywać jego czystego, magicznego ducha w pamięci na zawsze. To był naprawdę wspaniały i dobry człowiek, od którego tak wiele się nauczyliśmy".

Urodzony w RPA brytyjski reżyser teatralny, telewizyjny i filmowy pojawił się na festiwalu filmowym w Telluride zaledwie trzy tygodnie przed śmiercią. Promował swój ostatni projekt w karierze, The Duke z Jimem Broadbentem i Helen Mirren w obsadzie.

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge w 1995 roku wyreżyserował film Perswazja Jane Austen na zlecenie BBC. Produkcja została dobrze przyjęta przez publiczność, przez co twórca stał się rozpoznawalny. W 1999 roku powtórzył swój sukces, reżyserując kultowy Notting Hill z Julią Roberts i Hugh Grantem w rolach głównych. Kinowy przebój do tej pory jest uważany za jeden z najlepszych filmów wszech czasów w Wielkiej Brytanii.

Przyczyna śmierci mężczyzny nie jest jeszcze znana.