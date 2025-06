To nowe science fiction może zaskoczyć. Zobacz zdjęcia z filmu reżysera Warcrafta

fot. materiały prasowe

Duncan Jones powraca. Reżyser takich filmów jak Warcraft: Początek, Kod nieśmiertelności oraz Moon wraca po siedmiu latach z nowym filmem science fiction. Rogue Trooper to animowany film dla dorosłych oparty na brytyjskim komiksie pod tym samym tytułem. Do jego realizacji wykorzystano technologię Unreal Engine 5. Pierwsze zdjęcia trafiły do sieci.

Rogue Trooper – zdjęcia

Rogue Trooper – opis fabuły

Rogue Trooper opowiada historię superżołnierza, który jako jedyny przetrwał atak sił inwazyjnych na Nowej Ziemi. Wyrusza na misję, by odnaleźć zdrajcę odpowiedzialnego za zagładę oddziału. Towarzyszą mu trzy cyfrowe osobowości poległych towarzyszy broni – zapisane w jego hełmie, broni i plecaku.

Główną rolę gra Aneurin Barnard. W obsadzie filmu są również Jemaine Clement i Matt Berry jako złoczyńcy znani jako pan Brass i pan Bland. W pozostałych rolach występują Hayley Atwell, Jack Lowden, Daryl McCormack, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Alice Lowe, Asa Butterfield oraz Sean Bean.

Skoro rusza promocja, oznacza to, że po siedmiu latach pracy nad Rogue Trooper premiera zbliża się wielkimi krokami. Duncan Jones wypowiadał się o pracy nad projektem jeszcze w 2018 i 2019 roku. Na razie data premiery nie została ogłoszona.