Kto wcieli się w Roszpunkę w wersji live-action? Plotki sugerują gwiazdę Marvela!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Reklama

O aktorskich Zaplątanych w ostatnim czasie mówi się coraz więcej, a co za tym idzie, także o potencjalnej obsadzie. Najwięcej emocji wzbudza oczywiście główna rola – Roszpunki, jednej z kultowych disneyowskich księżniczek. Według Daniela Richtmana faworytka do roli jest jedna!

Zaplątani – potencjalna obsada

Odkąd w zeszłym miesiącu potwierdzono, że prace nad nową wersją Zaplątanych z 2010 roku idą do przodu, dostajemy coraz więcej nowych treści, a co za tym idzie, także plotek dotyczących niepotwierdzonej jeszcze obsady. Wiadomo, że rozmowy w sprawie wyreżyserowania projektu prowadzi Michael Gracey (The Greatest Showman), a Jennifer Kaytin Robinson miałaby zająć się scenariuszem.

Niedawno pojawiły się też spekulacje na temat tego, kto miałby zagrać Matkę Gertrudę, czyli główną antagonistkę w filmie. Nazwiskami, jakie się pojawiły, były Jennifer Lopez, a także Kathryn Hahn, czyli odtwórczyni głównej roli w serialu Marvela To zawsze Agatha.

Najgorętszym tematem jest jednak obsadzenie roli Roszpunki. Tutaj niedawno pojawiły się głosy, że powinna wcielić się w nią aktorka i piosenkarka Sabrina Carpenter. To nie ona jest jednak faworytką, gdyż według plotek ma nią być Florence Pugh (Czarna Wdowa, Thunderbolts*). Choć nie ma żadnych oficjalnych informacji, by prowadziła ona rozmowy w sprawie dołączenia do obsady, według wielu fanów idealnie pasowałaby na uwielbianą księżniczkę.

Na razie nie mamy żadnych oficjalnych informacji o datach rozpoczęcia zdjęć oraz premiery filmu.

Zaplątani – wcześniejsze plotki na temat obsady

Zaplątani – fabuła, gdzie oglądać

Po otrzymaniu mocy uzdrawiania z magicznego kwiatu, dziecko Księżniczka Roszpunka zostaje porwana z pałacu w środku nocy przez starą kobietę. Ona wie, że magiczne moce z kwiatka rosną obecnie w złotych włosach Roszpunki i aby być wiecznie młodą, musi zamknąć Roszpunkę w ukrytej wieży. Roszpunka jest teraz nastolatką, a jej włosy urosły do długości 70-metrów. Piękny księżniczka była w wieży całe swoje życie i jest bardzo ciekawa świata zewnętrznego. Pewnego dnia, bandyta Flynn Rajtar w trakcie ucieczki z łupem wdrapuje się do wieży i zostaje pojmany przez Roszpunkę. Złotowłosa dobija targu z uroczym złodziejem, który będzie jej swojakim przewodnikiem podczas podróży do miejsca, z którego wychodzą latające światła, co roku w jej urodziny. W zamian Roszpunka odda mu jego łup. Roszpunka właśnie rozpoczyna najbardziej ekscytującą i niesamowitą podróż swojego życia.

Zaplątani w wersji animowanej dostępni są do obejrzenia na Disney+.