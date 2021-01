Rowan Atkinson o "cancel culture" i powrocie Czarnej żmii

Rowan Atkinson w wywiadzie dla Radio Times krytycznie wypowiedział się na temat "cancel culture", czyli tzw. kultury anulowania. O taki stan rzeczy obwinił portale społecznościowe i wyraził obawę o przyszłość wolności słowa.

Aktor znany z roli Jasia Fasoli i Johny'ego Englisha w następujący sposób argumentował swoje zdanie:

Problem, który mamy w sieci polega na tym, że algorytm decyduje jakie treści do nas docierają, co kończy się tworzeniem uproszczonego, zero-jedynkowego obrazu świata. Staje się kwestią tego, czy jesteś z nami albo przeciwko nam. A jeśli jesteś przeciwko, to zasługujesz na to, by zostać wykreślonym (cancelled).

Ważne jest, abyśmy mieli dostęp do szerokiego spektrum opinii, ale teraz mamy cyfrowy odpowiednik średniowiecznego motłochu przemierzającego ulice w poszukiwaniu kogoś do spalenia. Jest to więc przerażające dla każdego, kto jest ofiarą takiego tłumu. I napawa mnie strachem przed przyszłością.

Atkinson wspomniał również o planach powrotu do kultowej postaci Jasia Fasoli. Ujawnił, że nigdy już nie zagra go osobiście, ponieważ jest to rola zbyt "stresująca i wyczerpująca".

Łatwiej jest mi zagrać tę postać wokalnie niż wizualnie. Nie lubię go grać. Ciężar odpowiedzialności nie jest przyjemny.

Rowan Atkinson pracuje aktualnie nad animowaną wersją opowieści o przygodach Jasia Fasoli. To on użyczy głosu bohaterowi. W wywiadzie aktor zapowiedział również, że widzowie mogą oczekiwać kolejnego sezonu serialu Czarna Żmija. Rozmowy są prowadzone, ale popularny Jaś Fasola nie mógł nic więcej zdradzić na ten temat.