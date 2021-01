Godzilla i Dragonzord stają do walki w nowym odcinku Super Power Beat Down. Obejrzyjcie wideo

fot. screen z filmu YouTube z kanału batinthesun

Super Power Beat Down to dostępna na YouTube na kanale batinthesun seria, w której popularni filmowi bohaterowie oraz postaci znane z popkultury stają ze sobą do walki. Bohaterami nowego odcinka serialu, którego twórcą i reżyserem jest Aaron Schoenke, są Godzilla oraz znany z Power Rangers Dragonzord. Co ciekawe, w najnowszym epizodzie stworzonej komputerowo serii usłyszymy głos Jasona Davida Franka, czyli aktora znanego z roli zielonego wojownika ze wspomnianego serialu. Wideo będzie więc prawdziwą gratką dla fanów Power Rangers, choć miłośnicy Godzilli też nie powinni narzekać. Poniżej możecie obejrzeć nowy odcinek Super Power Beat Down i sprawdzić, jak twórcom udało się przedstawić filmowych bohaterów i ich samą bitwę.

Kto wygra walkę? Zobaczcie sami.

Jak Wam się podoba walka Godzilli i Dragonzorda w nowym odcinku Super Power Beat Down? Przypomnijmy, że kolejny odcinek serii również może dostarczyć widzom sporo frajdy. Internauci będą bowiem mieli okazję obejrzeć starcie Wonder Woman z Kratosem.