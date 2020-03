Runaways - serial Marvela na kanale Sci-Fi. Wiemy, kiedy premiera

Runaways to serial Marvela, który był produkowany dla platformy Hulu. W Polsce był dostępny w platformie Showmax, ale gdy została ona zamknięta, żadna inna nie przejęła praw do niego. Zmienia to stacja telewizyjna Sci-Fi. Jak udało nam się ustalić, będą wyświetlać serial od początku na antenie, czyli od pierwszego sezonu. Premiera zaplanowana jest na 8 kwietnia o 20:00. Nowe odcinki co tydzień.

Jest to opowieść o dzieciach potężnych superzłoczyńców należących do grupy The Pride. Gdy nastolatkowie odkrywają, kim są ich rodzice, decydują się uciec, gdyż nie czująsię bezpiecznie.

Runaways powstało na kanwie komiksów autorstwa Briana K. Vaughana.