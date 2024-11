Russell Crowe znów będzie walczyć z rzymskim imperium. Był gladiatorem, zostanie druidem

fot. Universal Pictures

Russell Crowe zagra w filmie kostiumowym The Last Druid, który jest obecnie przygotowywany do rozpoczęcia zdjęć w 2025 roku. Na targach AFM sprzedawane są prawa do dystrybucji oraz zbierane dodatkowe fundusze na produkcję.

The Last Druid — o czym jest film?

To historia rzymskiego cesarza, który odkrywa odosobnioną twierdzę druidów w górach Kaledonii (dzisiejsza północna Szkocja, która nie została podbita przez Rzym). Miłujący pokój starzec (Russell Crowe) musi stanąć do walki, aby ochronić rodzinę i swój lud przed zagładą.

Obecnie trwa casting. Will Eubank (Underwater) wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Phila Gawthorne'a i Carlyle'a Eubanka. Reżyser jest także twórcą takich produkcji, jak dramat science fiction Love z 2011 roku, The Signal z Brentonem Thwaitesem oraz Land of Bad z Liamem Hemsworthem i Russellem Crowe'em.

Producentami są Ben Pugh, Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Adrian Guerra, Felix Farmer, Sam Wasson oraz George Hsieh.

Russella Crowe’a zobaczymy w kinach na całym świecie w grudniu 2024 roku w filmie Kraven Łowca.