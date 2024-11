Gra o tron jako film kinowy. Warner Bros. ma plany!

materiały prasowe

Jak donoszą Deadline oraz The Hollywood Reporter, powołując się na swoje źródła, Warner Bros. rozpoczął kształtowanie bardzo wstępnych planów na film kinowy osadzony w świecie hitu Gra o tron, opartego na książkach George'a R.R. Martina. Ponieważ Warner Bros. odmówiło komentarza, może to sugerować, że rzeczywiście coś jest na rzeczy.

Gra o tron w kinach?

Informatorzy Deadline twierdzą, że rozpoczęły się wstępne rozmowy na temat realizacji filmu Gra o tron. Na razie rozmowy odbywają się na poziomie producentów, więc nie zaangażowano jeszcze żadnej osoby kreatywnej w projekt. W tej chwili także nie wiadomo, jakie mają plany fabularne i jaki związek miałby film z serialem.

Przypomnijmy, że gdy rozważano zakończenie serialu Gra o tron, twórcy brali pod uwagę stworzenie kinowych filmów, jednak HBO podobno wtedy się na to nie zgodziło. Obecnie jednak Warner Bros. Discovery ma nowego właściciela, który ustalił inne priorytety.

Gra o tron b yłą emitowana w latach 2011-2019. Doczekała się spin-offu Ród smoka oraz nadchodzącego serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, którego premiera zaplanowana jest na 2025 roku.