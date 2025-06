Wielka marka Microsoftu już wkrótce na PlayStation 5? Pojawił się zaskakujący przeciek

Xbox

Na profilu grunt.api w serwisie X, poświęconym marce Halo, pojawił się interesujący wpis. Wynika z niego, że jakaś gra z tej serii zmierza na konsole PlayStation. Autor nie wie, o jaki tytuł dokładnie chodzi, ale sugeruje, że na jego premierę na platformie Sony nie będziemy musieli długo czekać. Pokusił się nawet o stwierdzenie, że stanie się to "bardzo szybko".

Co istotne i warte podkreślenia – w tym przypadku nie mamy do czynienia jedynie z plotką opartą na zasłyszanych informacjach, lecz ze wzmianką odnalezioną w plikach gry. Nie odnaleziono tam jednak żadnych informacji na temat potencjalnego portu na Nintendo Switch 2.

Przypominamy, że plotki o Halo na PlayStation pojawiały się w sieci już wcześniej. Nasiliły się one po tym, jak Microsoft zdecydował się przenieść na konkurencyjne konsole inne swoje popularne produkcje, takie jak Sea of Thieves czy Forza Horizon 5. Jakiś czas temu oficjalnie ujawniono również, że na PS5 trafi odświeżone Gears of War.