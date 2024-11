Debiut Mighty Mouse na wielkim ekranie. Ryan Reynolds producentem

fot. materiały prasowe

Paramount Animation pracuje nad adaptacją kreskówki Mighty Mouse, która miałaby zadebiutować w kinach jako film pełnometrażowy. Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) będzie producentem filmu, a scenariuszem zajmie się Matt Lieberman. Ten duet współpracował już wcześniej nad filmem Free Guy z 2021 roku.

Mighty Mouse – kim jest?

Mighty Mouse to kreskówkowa mysz – superbohater stworzona przez studio Terrytoons dla 20th Century Fox. Zadebiutowała w 1942 roku w kreskówce krótkometrażowej zatytułowanej The Mouse of Tomorrow. Przez następne dziesięciolecia mysz pojawiała się w wielu krótkometrażówkach, a także w sobotniej kreskówce Mighty Mouse Playhouse w latach 1955-1967. Mighty Mouse powracał regularnie, ale każda z prób przeniesienia przygód tej postaci na wielki ekran kończyła się niepowodzeniem. Powracała jednak regularnie w kreskówkach telewizyjnych, a w późniejszych latach także w komiksach (z których najnowsze ukazały się w 2017 roku, na 75-lecie istnienia postaci). Nowa odsłona przygód superbohaterskiej myszy ma być kinową animacją.