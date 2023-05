S.W.A.T. jednak z 7. sezonem. Cofnięto skasowanie serialu!

fot. CBS

S.W.A.T. - jednostka specjalna na początku maja 2023 roku został skasowany pomimo wyśmienitej oglądalności. Telewizja CBS podjęła decyzję, że 6. sezon będzie ostatnim i 7. seria nie powstanie. Potem główna gwiazda i producent serialu Shemar Moore nie przebierał w słowach, by wyrazić dezaprobatę. Okazuje się, że to przyniosło efekt i ku zaskoczeniu wszystkich włodarze CBS zmienili zdanie.

S.W.A.T. - będzie 7. sezon

CBS podjęło decyzję i zamówiła 7. sezon. Będzie to seria finałowa, więc pozwolą twórcom i ekipie dokończyć opowiadaną historię. Czytamy, że rozmowy w sprawie tej decyzji zostały wznowione w piątek 5 maja po negatywnych reakcjach w sieci. Efektem tych rozmów finałowy sezon będzie liczyć 13 odcinków.

W oświadczeniu Amy Reisenbach, szefowej CBS i Katherine Pope, szefowej Sony Pictures Television Studios czytamy, że jest to reakcja na to, że słuchają widzów i ich wsparcia dla serialu. Dlatego ostatecznie dogadali się, by dać im tego, czego oczekują. Początkowo skasowano serial, bo obie strony nie mogły dojść do porozumienia w kwestii finansów.

Data premiery finałowej serii nie została ujawniona.