W sieci dopiero zadebiutował zwiastun Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. To w nim fani po raz pierwszy mogli zobaczyć w akcji Ruth Bet-Seraph, czyli znaną z komiksów Sabrę. Jej udział w filmie spotkał się z krytyką już wcześniej, ponieważ w komiksach postać ta była agentką Mossadu, czyli izraelskiej agencji wywiadowczej. Z powodu konfliktu w Palestynie wiele osób zamierza podjąć się bojkotu filmu z powodu uwzględnienia w nim postaci, która oryginalnie była również jedną z mutantek o nadludzkiej sile, szybkości, wytrzymałości, czy refleksie. Na ten moment nie wiadomo, czy zachowa te cechy w nowej produkcji MCU.

Marvel natomiast stara się ugasić kontrowersje związane z postacią Sabry i jej powiązaniem z izraelskim Mossadem. Na oficjalnej stronie Marvela pojawił się opis postaci, w którą wcieli się Shira Haas:

Nowa w obsadzie jest Shira Haas, która wcieli się w Ruth Bet-Seraph. To była Czarna Wdowa, która teraz jest jedną z zaufanych pracowniczek prezydenta Rossa, pracującą dla Stanów Zjednoczonych.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - zdjęcia

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Kapitan Ameryka 4 - o czym jest film?

Jest to pierwsza kinowa przygoda nowego Kapitana Ameryki, którym został Sam Wilson (Anthony Mackie). Jego genezę można było obejrzeć w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. To wówczas przezwyciężył dylemat wobec tego, czy powinien pójść w ślady Steve'a Rogersa, który sam namaścił go na swojego następcę pod koniec Avengers: Koniec gry.

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie pojawi się również po raz pierwszy w MCU sam Harrison Ford. Wcieli się w prezydenta Rossa, czyli zagra postać, która była w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku. Wcześniej grał go nie żyjący już William Hurt. Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają też Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tutaj jest głównym złoczyńcą. Na ekranie będzie też Shira Haas w roli izraelskiej superbohaterki, a także zobaczymy takie osoby jak Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito, którego dodano w dokrętkach.

Za kamerą stoi Julius Onah, znany z Paradoks Cloverfield. Premiera 14 lutego 2025 roku w kinach.