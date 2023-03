Sam Neil zachorował na raka krwi. "Nie boję się śmierci, ale by mnie wkurzyła"

materiały prasowe

Sam Neill obecnie przechodzi leczenie trzeciego stadium raka krwi. Po raz pierwszy zauważył w marcu ubiegłego roku, że ma spuchnięte gruczoły podczas promocji filmu Jurassic World: Dominion. Po konsultacji z lekarzem, u aktora zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego, rzadką formę raka krwi. Leczenie rozpoczął od chemioterapii, która nie zadziałała.

Obecnie 75-letni aktor powiedział, że zaczął przyjmować nowy lek i po długiej drodze jest już wolny od raka. Będzie jednak musiał otrzymywać ten lek co miesiąc przez resztę życia. W wywiadzie dla The Guardian powiedział, że cieszy się, że żyje i jest wdzięczny za każdy dzień i wszystkich przyjaciół wokół niego.

Aktor przygotowuje się do wydania pamiętnika zatytułowanego Did I Ever Tell You This?, książki, która powstawała w momencie, gdy szukał wytchnienia między zabiegami chemioterapii, gdy nie wiedział jeszcze, że uda mu się pokonać chorobę. Z kolei w rozmowie z BBC powiedział, że nie boi się śmierci. Jedyne czego nie chce, to przestać żyć, bo naprawdę lubi żyć. "Nie boję się śmierci, ale to by mnie wkurzyło." - dodaje, że śmierć go nie obchodzi, ale chce jeszcze przez przynajmniej dekadę obserwować jak rosną jego wnuki i jak rozwija się jego piękny ogród.

materiały prasowe