Samotnia - dziś premiera książki. Nowy intrygujący kryminał Anny Kańtoch

26 kwietnia 2023 roku ma premierę nowy intrygujący kryminał Anny Kańtoch. Samotnia opowiada o mężczyźnie, który po utracie wzroku ma wrażenie, że dookoła niego dochodzi do dziwnych zdarzeń, a jego ukochana, od której jest zależny po wypadku, została zastąpiona przez zupełnie inną osobę. Książka buduje zatem intrygę opartą na izolacji i przedstawia wielowarstwową opowieść o odosobnieniu. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Anna Kańtoch to polska pisarka, która zaczynała od opowiadań fantasy, jednak obecnie skupia się na kryminałach. Jej ostatnie powieści to między innymi rozciągnięta na kilkadziesiąt lat trylogia o Krystynie Lesińskiej, w której skład wchodzą Wiosna zaginionych, Lato utraconych i Jesień zapomnianych.

Samotnia - okładka i opis książki

Źródło: Marginesy

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? Łatwo powiedzieć, kiedy się widzi. Leon Cichy, autor poczytnych kryminałów, całe życie miał szczęście i wszystko układało się po jego myśli. Poślubił dziewczynę, którą poznał w gimnazjum, a jego pierwsza powieść została bestsellerem. Jednak po trzydziestce coś się zmieniło. Żona bez wyraźnego powodu zażądała rozwodu, a choć romantyczna przygoda na samotnych włoskich wakacjach zdawała się Leonowi nowym otwarciem, pierwszego wieczoru po powrocie został potrącony przez samochód. W szpitalu okazało się, że stracił wzrok. Oszołomiony nową sytuacją, całkowicie zależny od niedawno poznanej młodej kobiety, Cichy dochodzi do wniosku, że stracił rozum. Bo to przecież niemożliwe, by jego nową wybrankę zastąpiła inna osoba, kiedy był nieprzytomny. To tylko początek ciągu dziwnych wypadków, z którymi będzie sobie musiał poradzić, błądząc w ciemnościach.