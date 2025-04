Zdjęcia do Spider-Mana 4 mają rozpocząć się w wakacje. Co to oznacza dla Avengers: Doomsday?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Rzetelny scooper, Daniel Richtman, ujawnił, że zdjęcia do Spider-Mana 4 faktycznie rozpoczną się jeszcze w wakacje. Konkretniej ma to nastąpić na początku sierpnia 2025. Fani zastanawiają się, czy to wystarczy, by Marvel Studios wyrobiło się z produkcją do zaplanowanej daty premiery (lipiec 2026 r.). Niemniej jednak, cokolwiek się stanie, akcja filmu ma rozgrywać się między Avengers: Doomsday a Secret Wars. Wiele wskazuje na to, że tytuł będzie poruszać kwestie multiwersum, ale istnieje szansa, że nadal może to być historia rozgrywana głównie na ulicach Nowego Jorku.

Marvel/Sony

Ostatnio Tom Holland został zauważony u boku Zendayi w Los Angeles. Wygląda więc na to, że aktor zakończył zdjęcia do Odysei Christophera Nolana. Co więcej, z wielu źródeł wynika, iż zobaczymy go w Avengers: Doomsday, zatem teraz ma potencjalnie czas na kręcenie scen.

Sieć nadal pęcznieje od plotek dotyczących nadchodzącego filmu Spider-Man: Brand New Day. Od czasu do czasu pojawiają się pogłoski o cameo Venoma, Ghost Ridera czy nawet Zielonego Goblina, w którego znów miałby się wcielić Willem Dafoe. Wszystkie plotki należy jednak traktować z dużym przymrużeniem oka, ponieważ szczegóły fabularne pozostają oficjalnie nieznane.

