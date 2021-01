Samsung chce upowszechnić matryce OLED w naszych laptopach

Źródło: Pexels / Junior Teixeira

Do niedawna ekrany OLED trafiały do wąskiego grona laptopów klasy premium, ale zespół Samsung Display jest gotowy do umasowienia tej technologii. Korporacja planuje wyspecjalizować się w dystrybucji laptopowych OLED-ów odświeżanych z częstotliwością 90 Hz. Joo Sun Choi, dyrektor generalny Samsung Display, poinformował, że linie produkcyjne ruszą już w marcu i są gotowe do wytwarzania dużej liczby ekranów tego typu. Nie podał co prawda konkretnych liczb, ale podobno kilka dużych korporacji z branży IT wyraziło zainteresowanie nowymi wyświetlaczami.

Firma nie podała dokładnej specyfikacji matryc, zdradziła jedynie, że chce wyspecjalizować się w 14-calowych panelach. Nie można zatem wykluczyć, że z linii produkcyjnych Samsung Display zejdą OLED-y o różnych proporcjach ekranu oraz rozdzielczościach, przystosowane zarówno do użytku w urządzeniach przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych, jak i gamingowych.

Laptopy z matrycą tego typu pozwolą cieszyć się głębszym kontrastem i lepszym odwzorowaniem kolorów niż sprzęt z wyświetlaczami LCD. Samsung twierdzi ponadto, że jego OLED 90 Hz zapewni płynność obrazu porównywalną do paneli LCD odświeżanych z częstotliwością 120 Hz. Na potwierdzenie bądź zdementowanie tych słów będziemy musieli poczekać, aż pierwsze komputery wyposażone w nowe wyświetlacze Samsunga trafią do testów.

Niestety firma nie zdradza, z jakimi partnerami biznesowymi podjęła rozmowy o dystrybucji laptopowych OLED-ów. Można jednak założyć, że sięgnie po nie większość topowych firm elektronicznych.