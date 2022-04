Samsung rozpoczął pierwszą kampanię 3D DOOH w Polsce. Żabson nowym ambasadorem marki

fot. Samsung

Firma Samsung postanowiła zareklamować swoje nowe smartfony z serii Galaxy S22 w wyjątkowy sposób. W tym celu przygotowano pierwszą w Polsce kampanię 3D Digital Out Of Home, a z jej efektami można zapoznać się na budynku hotelu Mariott w Al. Jerozolimskich w Warszawie, gdzie będzie ona wyświetlana do końca kwietnia tego roku.

3D DOOH to reklamy dające iluzję trójwymiarowości. Jej osiągnięcie było możliwe dzięki wykorzystaniu wielkoformatowego ekranu Screen Network o łącznej powierzchni 280 metrów kwadratowych. To jedyny narożny ekran w Polsce, który pozwolił na uzyskanie takiego efektu.

Tego typu kreacja pozwala zaangażować odbiorców na niespotykaną dotąd skalę zwiększając dodatkowo zasięg kampanii ze względu na swój viralowy charakter – mówi Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu, Screen Network.

Kreacja 3D Digital Out of Home promująca smartfony Samsung Galaxy S22 powstała z udziałem nowego ambasadora marki, rapera Żabsona. Przy stworzeniu reklamy współpracowały agencja kreatywna VMLY&R, Screen Network oraz Platige Image.

Cel jaki przed sobą postawiliśmy to dostarczenie w przestrzeni miejskiej rozwiązań, które widzimy za granicą. Lubimy zaskakiwać i wierzymy, że nasz odbiorca oczekuje czegoś nowego, świeżego i angażującego. Czujemy się tym zmotywowani. 3D DOOH pozwolił nam również w nieszablonowy sposób przedstawić kolejnego członka rodziny Galaxy – Żabsona. Seria Galaxy S22 i Żabson to perfect match - mówi Magdalena Sielachowicz – Nowakowska, Head od Marketing, Samsung.

Samsung - kampania 3D DOOH z udziałem Żabsona

