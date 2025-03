UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Paramount Pictures

Reklama

Uniwersum Yellowstone może się rozszerzyć o kolejny tytuł. Według serwisu Deadline nowy serial miałby powstać poza Paramount Network i Paramount+. Potencjalny spin-off trafiłby do siostrzanej stacji CBS. Miałby to być serial proceduralny, ale według doniesień jeszcze nie podpisano żadnych umów. CBS nie skomentowało tych informacji.

Nowy serial skupiłby się na Kayce'm Duttonie, w którego ponownie wcieliłby się Luke Grimes. Powtórzyłby rolę komisarza ds. żywego inwentarza oraz byłego żołnierza Navy SEAL.

Według Deadline CBS Studios, odpowiedzialne za tworzenie seriali proceduralnych dla stacji, nie jest zaangażowane w produkcję nowego tytułu ze świata Yellowstone. Natomiast jeden z showrunnerów z tego studia - Spencer Hudnut z SEAL Team - nadzoruje projekt. Według źródeł, pracował nad pomysłami przez ponad rok, czekając na zgody Sheridana, a także Grimesa, aby wystąpić w głównej roli. Deadline twierdzi, że prace są jeszcze w toku, ale jeśli wszystko się ułoży, serial prawdopodobnie wykorzysta wojskową przeszłość Kayce'a w fabule.

fot. Paramount Pictures

Przypomnijmy, że za produkcję spin-offów odpowiada MTV Entertainment Studios. Te opowiadają historię rodziny Duttonów w różnych pokoleniach. Do tej pory powstały 1883 i 1923. Drugi sezon tego drugiego tytułu jest obecnie emitowany na polskim SkyShowtime. W planach jest też serial, w którym do swoich ról powrócą Kelly Reilly (Beth) i Cole Hauser (Rip). W 2026 roku zadebiutuje kolejny spin-off pt. Madison z Michelle Pfeiffer w głównej roli. Ten skupi się na rodzinie McIntoshów pochodzącej z Nowego Jorku, która przeniosła się do Montany.

Recenzja trzech pierwszy odcinków 2. sezonu 1923