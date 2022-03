YouTube chce stać się platformą przyjazną dla podcastów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Pixabay

Choć YouTube debiutował jako platforma do dzielenia się filmami, przez lata przeszedł poważną metamorfozę i przyciągnął do siebie twórców z najróżniejszych środowisk. W serwisie pojawiły się transmisje na żywo, muzyka a nawet treści filmowe udostępniane w modelu SVoD. Na YouTubie nie brakuje także autorów publikujących wielogodzinne podcasty, jednak dotychczas ta ostatnia grupa nie wypracowała swojej przestrzeni w ekosystemie Google.

Redakcja Podnews twierdzi, że wkrótce to się zmieni. Przedstawiciele serwisu dotarli do prezentacji rozsyłanej przez zespół YouTube’a do wąskiego grona podcasterów, która opisuje zmiany, jakie w bliżej nieokreślonym czasie ma przejść platforma filmowa od Google. Dokument przybliża nowe narzędzia do wyszukiwania interesujących podcastów oraz monetyzacji nagrań, prezentuje także nową sekcję tematyczną ulokowaną pod linkiem youtube.com/podcasts. W chwili realizacji tego materiału odnośnik prowadzi na stronę błędu, w przyszłości mamy jednak znaleźć pod nim katalog youtube’owych podcastów.

Jeśli projekt Google wejdzie w życie, wkrótce na YouTubie mogą pojawić się reklamy głosowe oraz obsługa feedów RSS dla treści audio. Największą niewiadomą pozostaje potencjalna data premiery nowej sekcji tematycznej.

