Samsung QLED 2020 – nowe technologie telewizyjne wkraczają na rynek

Wysokie rozdzielczości wkraczają na salony. Miłośnicy telewizorów z najwyższej półki powinni zainteresować się nowymi QLED-ami 8K od Samsunga, które już wkrótce trafią do powszechnej dystrybucji. Producent przygotował na 2020 rok dwa odbiorniki 8K: podstawowy model QLED Q800T dostępny w rozmiarach 65”, 75” i 82” oraz model premium QLED Q950T dostępny w rozmiarach 65”, 75” i 85”.

Tym, co wyróżni Q950T na tle konkurencji, nie tylko tej wyposażonej w wyświetlacz 8K, będzie jego ultracienka ramka. Matryca zajmuje tu aż 99% powierzchni telewizora i z oddali jest niemalże niewidoczna. Taka konstrukcja ma sprawić, że obraz będzie się niemal wylewać z ekranu.

Jednak modele 8K trafią do wąskiego grona odbiorców-fascynatów i to nie one trafią do szerokiego grona odbiorców. To linia QLED 4K będzie grała pierwsze skrzypce wśród konsumentów zainteresowanych zakupem telewizora od Samsunga. Producent przygotował dla nas aż pięć serii produktowych, Q95T, Q90T, Q80T, Q70T oraz Q60T, w rozmiarach od 43” do 85”.

Technologie, które zawalczą o nasze portfele

W tym roku Samsung chce przyciągnąć klientów szeregiem interesujących technologii poprawiających jakość wyświetlanych treści. W obliczu tak wielu modeli i autorskich rozwiązań pokrótce opiszemy każdą technologię, a w tabelce na dole tekstu zaprezentujemy, w których modela będą dostępne:

Inteligentne Skalowanie do 4K. Telewizor analizuje natywny materiał i wykorzystuje system sztucznej inteligencji, aby poprawić jakość wyświetlanych treści. Procesor Quantum 4K analizuje przetwarzane źródło, podbija jakość szczegółów oraz wyrazistość krawędzi. Nie działa na materiałach przesyłanych z konsol oraz komputerów.

Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie. System precyzyjnej kontroli podświetlenia w poszczególnych strefach wyświetlacza. Poprawia kontrast obrazu.

Ultra Szeroki Kąt widzenia. Niweluje zanikanie kolorów obrazu podczas patrzenia na ekran pod ostrym kątem.

Dźwięk Podążający za Obiektem. System audio, który wykorzystuje szereg głośników, aby symulować przepływ dźwięku w przestrzeni.

Aktywny Wzmacniacz Głosu. Technologia automatycznego dopasowywania poziomu głośności do warunków odsłuchowych. System samoczynnie podbija dialogi w firmie, kiedy wokół użytkownika zrobi się głośniej.

Q-Symphony. System nagłośnienia wykorzystujący górne i boczne głośniki telewizora do wzmocnienia brzmienia soundbarów.

Jedno nie uległo zmianie – Samsungi nadal pracują pod kontrolą systemu Tizen, który daje dostęp do szeregu inteligentnych funkcji. Telewizory automatycznie dopasują jasność obrazu do warunków oświetleniowych i połączymy je z telefonami, dzięki czemu będziemy mogli wyświetlić widok ze smartfona na podzielonym ekranie. Nie zabraknie także trybu Ambient, który zamieni telewizor w gigantyczną-cyfrową ramkę.

Samsung QLED Ambient Mode

Samsung przygotował także o miłośników gier. Tryb Gra poprawi jakość wyświetlania obrazu i zmniejszy input lag, a dzięki funkcji Game Multi-View będziemy mogli wyświetlić filmy instruktażowe podczas rozgrywki, gry utkniemy w jakimś miejscu.

W poniższej tabeli prezentujemy funkcje zaimplementowane w poszczególnych modelach: