Zagraj w EA Sports FC 25 na telewizorach i monitorach Samsung. Wystartowała nowa promocja z Xbox Game Pass Ultimate

fot. Samsung

Reklama

Od ponad dwóch lat na wybranych telewizorach i monitorach firmy Samsung można korzystać z usługi Xbox Game Pass i grać w dostępne w niej gry w chmurze – bez potrzeby posiadania konsoli. Teraz poinformowano o nowej ofercie promocyjnej, w ramach której posiadacze urządzeń koreańskiej marki mogą skorzystać z bezpłatnego, 2-miesięcznego okresu próbnego Game Pass Ultimate. Aby skorzystać z promocji, należy uruchomić aplikację Samsung Promotion i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W ramach usługi dostępnych jest wiele gier, w tym między innymi docenione przez graczy tytuły, takie jak Forza Horizon 5, Doom: The Dark Ages czy EA Sports FC 25.

fot. Samsung

Cieszymy się, że możemy wprowadzić EA SPORTS FC 25 do telewizorów i monitorów Samsung za pośrednictwem chmury Samsung Gaming Hub – powiedział Hun Lee, Executive Vice President of the Visual Display Business w Samsung Electronics. – Jednym z naszych celów, jako wiodącego na świecie producenta telewizorów, jest zapewnienie fanom piłki nożnej z całego świata ekscytującej rozrywki, zarówno w postaci prawdziwych meczy, jak i symulujących je gier.