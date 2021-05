Samsung zaprezentował nowe urządzenia z serii Smart Monitor

Monitory Samsunga z linii Smart Monitor zaprojektowano w taki sposób, aby spodobały się szerokiemu gronu odbiorców. Te pecetowo-telewizyjne hybrydy pozwalają korzystać z szeregu wszechstronnych aplikacji. Odpalimy na nich m.in. serwisy VoD pokroju Netflixa i Amazon Prime Video, sparujemy urządzenia mobilne za pośrednictwem takich technologii jak Tap View, Mirroring czy Apple AirPlay, a także skorzystamy z asystentów głosowych Amazon Alexa, Bixby oraz Google Assistant. Ponadto w czerwcu 2021 roku producent wdroży funkcję PC on Screen umożliwiająca zdalne połączenie monitora z pecetem.

Dodajmy do tego zintegrowane głośniki, moduł Wi-Fi, aplikację do obsługi oprogramowania biurowego Microsoft365 oraz input lag na poziomie 8 ms, a otrzymamy sprzęt, który sprawdzi się zarówno do pracy biurowej, oglądania filmów jak i grania na komputerze.

Samsung Smart Monitor M5

Nowe modele z tej serii mają rozszerzyć nasze możliwości w zakresie wyboru optymalnego rozmiaru ekranu. W topowej linii Smart Monitor M7 dotychczas dostępny był wyłącznie 32-calowy odbiornik, teraz dołącza do niego sprzęt o przekątnej 43”, który sprawdzi się w rękach najbardziej wymagających użytkowników. Monitory M7 pracują w rozdzielczości 4K i obsługują tryb HDR10,a nowy 43-calowiec góruje swoim rozmiarem nad całą linią Smart Monitor.

Samsung zaprezentował także nowy, 24-calowy model z niższej serii Smart Monitor M5. Te monitory sprzedawano dotychczas w rozmiarach 27" oraz 32" i oferowały dostęp do wszystkich wymienionych tu funkcji inteligentnych, ale pracowały w rozdzielczości FullHD. Ponadto bok mniejszego monitora M5 pojawią się również nowe M5 w rozmiarach 27" oraz 32" osadzone w eleganckiej, białej obudowie.