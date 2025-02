Kapitan Ameryka 4 wstępem dla X-Men i Wolverine'a? Oto, jak rozpocznie się film - opis!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już niedługo premiera nowego filmu z Kapitanem Ameryką w roli głównej. Jednym z istotniejszych wątków ma być ten powiązany z filmem Eternals, który może zapowiadać rychłe nadejście z dawna wyczekiwanych mutantów do Kinowego Uniwersum Marvela. Film przedstawi też Serpent Society, a zatem grupę przeciwników Kapitana Ameryki z komiksów. Będą się jednak oni różnić od tego, jak początkowo planowano. O wszystkim tym opowiedział reżyser produkcji.

Kapitan Ameryka będzie liderem Avengers?

Kapitan Ameryka 4 wstępem dla X-Men i Wolverine'a?

W filmie Eternals tytułowej grupie udało się pokonać Celastiala Tiamuta, który próbował wyjść z Ziemi. Jego część ostatecznie znalazła się na powierzchni i ma być teraz źródłem adamantium w MCU, czyli minerału, którym w komiksach wzmocniono szkielet Wolverine'a. Fani uważają, że jest to wstęp do wprowadzenia X-Men w Kinowym Uniwersum Marvela. Jak zapatruje się na to reżyser filmu, Julius Onah? Odpowiedział na to w rozmowie ze Screen Rant:

Adamantium jest o wiele bardziej wytrzymałe [od vibranium]. Nie potrafi za to absorbować energii kinetycznej. Adamantium w końcu stanie się częścią Projektu X. W końcu stanie się częścią historii Wolverine'a. Adamantium jest minerałem, który może zmienić świat, ponieważ vibranium znajduje się pod ścisłą kontrolą Wakandy. To, co jest świetne w MCU to fakt, że dostajemy szansę przeniesienia rzeczy z komiksów do tego świata w nowy, ekscytujący sposób. Przez to, że nie mieliśmy wcześniej mutantów ani adamantium, stało się to dla nas fajnym sposobem na zaskoczenie publiczności i przedstawienie jej nowej wizji, jak to wszystko może wyglądać. Nadal nie mogę uwierzyć, że dostałem szansę zrobienia filmu, który wprowadza Czerwonego Hulka, adamantium oraz Serpent Society. Dla mnie, jako geeka, jest to super rozrywka. Myślę, że publiczność będzie się świetnie bawiła.

Kapitan Ameryka kontra gwiazda serialu Wikingowie: Walhalla

Kapitan Ameryka 4 - istotne zmiany dla Serpent Society

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat przeszedł przez wiele dokrętek i zmian scenariusza. Początkowo grupa Serpent Society miała przypominać bardziej komiksowe pierwowzory z kreatywnymi strojami, a w jednego z jej członków miał się wcielić wrestler. Ostatecznie uległo to zmianie, a grupa ta będzie teraz specjalną jednostką uderzeniową. Entertainment Weekly przedstawiło opis sceny otwierającej film, która wprowadzi tych złoczyńców do MCU.

UWAGA NA SPOILERY

W trakcie sceny otwierającej, Sam Wilson (Anthony Mackie), już w pełni jako Kapitan Ameryka, trafia do Meksyku. Tam razem z nowym Falconem, Joaquinem (Danny Ramirez), walczy z czasem przeciwko Serpent Society, brutalnej jednostce specjalnej, która ukradła próbkę niezniszczalnego minerału zwanego adamantium z japońskiej placówki wydobywczej dla nieznanego kupca.

Producent filmu, Nate Moore, powiedział dla Entertainment Weekly:

Serpent Society to jedni z najsłynniejszych przedstawicieli galerii złoczyńców Kapitana Ameryki, ale w komiksach potrafią być bardzo głupkowaci. Dlatego wzięliśmy coś, co z zamysłu jest absurdalne i wymyśliliśmy dla nich inny kontekst.

To nie oznacza, że grupa będzie pozbawiona nawiązań do komiksów. O tym wspomniał Giancarlo Esposito, który wciela się w Sidewindera:

Wróciłem do komiksów i zobaczyłem, jak ten gość wygląda. Nie chciałem tak wyglądać. Julius Onah chciał, żebym wniósł do roli swoją przyziemność i realizm, ale chciałem pożyczyć trochę kolorów i innych elementów z komiksów. Chciałem mieć pewność, że nadal będę Sethem Voelkerem.

