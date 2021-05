Samsung zaprezentował nowe składane wyświetlacze

Źródło: Samsung Display

Zespół Samsung Display od wielu lat eksperymentuje z wykorzystaniem elastycznych paneli OLED w branży mobilnej, a efektem tych prac jest między innymi debiut urządzeń z linii Galaxy Fold. Tegoroczne targi Display Week 2021 były doskonałą okazją, aby ujawnić światu postępy w pracach nad kilkoma nowymi nietuzinkowymi projektami.

Jednym z ciekawszych prototypów ujawnionych w trakcie targów był panel S-Foldable OLED, który owija się wokół dwóch niezależnych zawiasów. Po złożeniu gadżet przyjmuje rozmiar klasycznego (choć dość grubego) smartfona, zaś po rozprostowaniu do dyspozycji otrzymujemy aż 7,2-calową powierzchnię roboczą o panoramicznych proporcjach obrazu.

Gdyby Samsung zdecydował się wypuścić na rynek urządzenie tego typu, to z pewnością dobrze sprawdziłoby się w rękach użytkowników domowych. W końcu duży, podłużny wyświetlacz lepiej nadaje się do oglądania filmów, niż mniej panoramiczny ekran Galaxy Folda.

Korporacja ujawniła również ekran Slidable OLED, który przywodzi na myśl hybrydę monitora oraz tabletu. Po rozłożeniu urządzenia i umieszczeniu go na podstawce naszym oczom ukaże się aż 17-calowy panel, który można podłączyć do laptopa bądź komputera stacjonarnego, aby rozszerzyć pecetową przestrzeń roboczą.

Samsung Display - kamera pod ekranem OLED

Wśród innowacji OLED-owych nie zabrakło także kamery ukrytej pod ekranem oraz rozwijanego panelu, podobnego do prototypowego ekranu zaprezentowanego przez zespół LG. Ten gadżet pozwoliłby nieznacznie rozszerzyć powierzchnię wyświetlacza, aby otrzymać dostęp np. do skrótów do aplikacji.

Warto zauważyć, że ujawnienie tych urządzeń nie jest tożsame z wdrożeniem ich w życie. Samsung Display prezentuje jedynie technologie, nad którymi pracuje się w zaciszu swoich laboratoriów.