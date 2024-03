Sand Land - premiera nowego serialu anime twórcy Dragon Ball też w Polsce. Znamy szczegóły

foto. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić serial anime Sand Land: The Series ma premierę w polskim Disney+ już 20 marca 2024 roku. Okazuje się, że informacja o debiucie anime w amerykańskim Disney+ dotyczy także naszego rynku. Dlatego też na start również dostaniemy 7 odcinków - będą one dostępne z polskimi napisami, a do wyboru będziemy mieć ścieżkę dźwiękową angielską lub oryginalną japońską.

W tym samym czasie te odcinki pojawią się też w Japonii na Disney+, więc oznacza to globalną premierę anime. Potem od 27 marca co tydzień będzie pojawiać się nowy odcinek serialu.

Sand Land - o czym jest serial?

Jest to opowieść o demonie Beelzebubie, który razem z szeryfem Rao pracującym w małym miasteczku wyruszają na wyprawę, aby odnaleźć źródło wody. Chcą je wykorzystać do tego, by podzielić się z mieszkańcami pustynnego świata, w którym rozgrywa się fabuła. W tym uniwersum żyją demony i ludzie.

Projekt powstał na podstawie mangi nie żyjącego Akiry Toriyamy, który nadzorował realizację serialu anime. W obsadzie japońskiego dubbingu są Mutsumi Tamura (Beelzebub), Kazuhiro Yamaji (Rao), Cho (Złodziej), Satoshi Tsuruoka (generał Are) i Nobuo Tobita (generał Zau). Ponadto do obsady serialu dołączyli Mikako Komatsu (Anne) i Ayumu Murase (Muniel).

