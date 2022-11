Sandman - Neil Gaiman o hejterach serialu. To ludzie, którzy nie czytali komiksu

fot. materiały prasowe

The Sandman jest serialową adaptacja kultowej serii komiksów o tym samym tytule, do których scenariusz napisał Neil Gaiman. Produkcja, w której tytułową rolę zagrał Tom Sturridge, cieszyła się dużą popularnością na Netfliksie, dlatego dostała zamówienie na 2. sezon.

Jednak przed premierą 1. sezonu Sandman spotkał się z ostrym sprzeciwem w związku z kontrowersyjnym castingiem. W Śmierć, która w komiksie była białą kobietą, wcieliła się czarnoskóra aktorka Kirby Howell-Baptiste. Podobnie postąpiono z postacią Rose Walker, którą zagrała Vanesu Samunyai. Inną zmianą wprowadzoną do serialu względem materiału źródłowego była zamiana płci Luciena. Postać zagrała Vivienne Acheampong, której zmieniono imię na Lucienne. Ponadto w Lucyfera wcieliła się Gwendoline Christie. Oburzenie wzbudziła też postać niebinarna - Pożądanie (Mason Alexander Park).

Neil Gaiman, który pełnił rolę producenta wykonawczego serialu, od momentu ujawnienia obsady bronił tych wyborów. W wywiadzie udzielonemu Inverse ponownie skomentował te gwałtowne reakcje ludzi na casting oraz komentarze oskarżające twórców o wciskanie do fabuły postaci LGBT.

Od czasu do czasu ludzie krzyczą na nas za to, że wymyśliliśmy te wszystkie homoseksualne postacie, których nie było w komiksach, a potem pytaliśmy: "Czy czytałeś komiksy?". A oni mówili, że nie. A my mówiliśmy: "W komiksach byli gejami". A oni mówili: "Jesteście po prostu woke i nikt nie będzie oglądać waszego okropnego serialu". A potem byliśmy numerem 1. na świecie przez cztery tygodnie. A oni mówili: "To wszystko boty! Nienawidzimy was. Jesteście woke". To dziwna głupota. Ci narzekający nie lubią gejów, nie lubią czarnych ludzi i nie lubią kobiet. A jeśli spojrzysz na ich profile to nie lubią szczepionek, nie lubią Demokratów i nie są zwolennikami głosowania.

Choć słowo "woke" odnosi się do świadomego i aktywnego zwracania uwagi na ważne fakty i problemy społeczne to w tym wypadku hejterzy używają go do krytykowania serialu, zarzucając mu zbyt skrajne podejście do walki o sprawiedliwość społeczną i rasową.

Gaiman nieustannie wspiera wybór obsady serialu. Twierdzi, że postać czarnoskórej Śmierci lub niebinarnego Pożądania mają całkowity sens w serii. W komiksie Śmierć, podobnie jak Sen, dla każdego człowieka przybiera inny wizerunek, dlatego może różnie wyglądać. Z kolei rodzeństwo Nieskończonych nazywało Pożądanie bratem, a innym razem siostrą.

Tak jak wskazał pisarz, Sandman wskoczył na 1. miejsce w rankingu najpopularniejszych seriali anglojęzycznych na Netflixie po zaledwie trzech dniach od premiery. W miesiąc zgromadził ponad 393,14 milionów obejrzanych godzin na całym świecie. Pomimo rasistowskiej i homofobicznej reakcji na wybór obsady przez niektórych ludzi, wielu innych widzów chwaliło Sandmana za to, że jest tak otwarty na różnorodność.

