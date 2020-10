Sandman - Neil Gaiman zdradza kilka szczegółów fabuły serialu

fot. Netflix/Vertigo/What Culture

Obecnie trwają prace nad serialem Sandman opartym na kultowej serii komiksów. Podobno Tom Sturridge został obsadzony w roli Morfeusza w serialu. Neil Gaiman współautor komiksowego oryginału w rozmowie z Yahoo wyjawił, że pierwszy sezon przygotowywanego serialu będzie oparty między innymi na tych historiach: 24 Hours, w której klienci restauracji zaczynają powoli wariować i mordować się nawzajem, Dream a Little Dream of Me o byłem dziewczynie Johna Constantine'a, która uzależnia się od sakiewki Morfeusza i wypuszcza sny do świata jawy, A Hope in Hell opowiadająca o Morfeuszu schodzącym do Piekła oraz Collectors, która skupia się na seryjnym mordercy. Ponadto Gaiman zapowiedział, że powieje grozą w serialu.

Materiały prasowe

Dla przypomnienia komiksowy oryginał składa się 75 w dużej mierze samodzielnych zeszytów. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo. Okaże się to jednak trudniejsze niż się wydaje, bowiem na każdym kroku dopadają go demony przeszłości.