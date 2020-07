Sandman - serial Netflixa będzie różnił się od komiksowego oryginału? Neil Gaiman odpowiada

źródło: materiały prasowe

Sandman to serial, który jest owiany aurą tajemnicy. Od czasu ogłoszenia jego powstania przez Netflix w 2019 roku nie otrzymaliśmy za wiele informacji o produkcji. Taki stan rzeczy postanowił zmienić twórca postaci Sandmana, Neil Gaiman. Autor zdradził, że projekt odejdzie w pewien sposób od oryginału, aby zaktualizować historię i postacie na miarę XXI wieku. Punktem wyjścia jest tutaj kwestia Co by było, gdyby Sandman powstawał dzisiaj?

Dla przypomnienia komiksowy oryginał składa się 75 w dużej mierze samodzielnych zeszytów. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo. Okaże się to jednak trudniejsze niż się wydaje, bowiem na każdym kroku dopadają go demony przeszłości.