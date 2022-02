Sandman: nowe zdjęcie bohatera z adaptacji komiksu Gaimana. Jakie twórcy mają podejście?

fot. Netflix

The Sandman doczekał się nowego zdjęcia, na którym widzimy głównego bohatera tej historii. Projekt oparty jest na komiksie pod tym samym tytułem autorstwa Neila Gaimana. Zaś sam pisarz jest producentem projektu i to właśnie on w rozmowie z Empire opowiada o nim i podejściu do adaptacji.

Sandman - galeria

Na zdjęciu widnieje Tom Sturridge jako główny bohater oraz Vivienne Acheampong w roli Lucienne. Poniżej pełna galeria serialu.

The Sandman

Podejście jest dość nietypowe, bo każdy odcinek będzie utrzymany w totalnie innym klimacie.

- Oglądasz odcinek 1 i sobie myślisz: "rozumiem, to takie Downton Abbey, ale z magią". Potem przy odcinku 2, gdy poznasz Gregory'ego będziesz się zastanawiać: "co to, do cholery, jest?!". Odcinek 5 jest tak mroczny i traumatyczny, jak tylko to możliwe, a odcinek 6 to najbardziej pozytywny, poprawiający nastrój ze wszystkich. Jeśli nie podobał ci się odcinek Gry o tron, prawdopodobnie inne też ci się nie spodobają. W Sandmanie chodzi o to, by zaskakiwać ciebie. To polega na ciągłym udoskonalaniu siebie. Chodzi tu o zabraniu ciebie w podróż, na jakiej jeszcze nie byłeś.

Sandman - data premiery nie jest znana.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.