Niespodziewane zwroty akcji i dużo emocji! Twórca The Boys zapowiada finałowy sezon

Choć do momentu, aż zobaczymy finał The Boys zostało jeszcze sporo czasu, ujawniane jest coraz więcej szczegółów. Tym razem pojawił się nowy plakat oraz wypowiedzi osób związanych z serialem, sugerujące nam, czego powinniśmy - albo i nie - się spodziewać. Aktualnie trwają zdjęcia, które mają zakończyć się w połowie 2025 roku - w kwietniu informowano, że 5 sezon jest w połowie zdjęć.

The Boys 5 - nowy plakat

The Boys 5 - wypowiedzi

Tak sezon zapowiada twórca serialu, Eric Kripke.

Prawdopodobnie będzie dużo śmierci. Nie ma żadnej gwarancji, kto przeżyje.

Nathan Mitchell dodaje:

W piątym sezonie wydarzą się rzeczy, których na pewno nie macie na swoim bingo.

Antony Starr także ujawnił swoje spojrzenie na nowe odcinki:

Patrzę na ostatnie dwa sezony jak na akordeon. Jedna część akordeonu się rozciąga, a teraz następuje ściśnięcie. W czwartym sezonie było dużo przygotowań pod to, co ma się wydarzyć w piątym. Wszystko zmierza ku kulminacyjnemu finałowi. To ekscytujące, bo właśnie to teraz kręcimy.

The Boys 5 - co wiadomo?

Na razie nie ma jeszcze zbyt wielu oficjalnych informacji na temat piątego sezonu The Boys. Finałowy sezon ma być szokujący i może zginąć wiele postaci, ponieważ nikt na siłę nie musi zachować ich przy życiu, aby miały pojawić się w kolejnym sezonie. Showrunner serialu uzasadnia decyzję o zakończeniu serialu w tym momencie faktem, że "nie chce zamienić go w to, co parodiował przez ostatnie pięć lat" – nie będzie więc przeciągania fabuły w nieskończoność. Dodatkowo serial wstępnie był planowany na 5 sezonów, o czym twórca informował już w 2020 roku.

Do powracającej obsady należą: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit oraz Cameron Crovetti, a obok nich znajdzie się kilka nowych twarzy: Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.

Premiera piątego, finałowego sezonu The Boys odbędzie się w 2026 roku. Pierwsze cztery sezony są dostępne na platformie Amazon Prime Video.