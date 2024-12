Wicked 2 ma oficjalny tytuł. Fanom się podoba

fot. Universal Pictures

Wicked 2 będzie mieć oficjalny tytuł, który pozwoli uniknąć uproszczenia, jakim byłoby dodanie cyfry lub słów "część druga". Film zostanie wyświetlony w kinach jako Wicked: For Good. Podtytuł nawiązuje do jednej z najpopularniejszych piosenek z teatralnej wersji musicalu. For Good to jeden z ostatnich utworów tej historii i zarazem prawdopodobnie najbardziej znana piosenka z całego musicalu. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju fabuły. Fani oceniają dobrze tę decyzję.

Wicked – dobre oceny i sukces

Wicked zebrał fantastyczne recenzje i wysokie oceny widzów, ale największy sukces komercyjny odniósł na terenie Stanów Zjednoczonych. Musical na Broadwayu cieszy się tam statusem kultowego dzieła, jednak poza granicami USA nie osiągnął tak dużej popularności.

W box office film zebrał 525,3 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów. Najwięcej, bo aż 359,1 mln dolarów, pochodzi z rynku amerykańskiego. Z rynków zagranicznych zysk wyniósł 166,1 mln dolarów.

Film wciąż można oglądać w kinach. W nadchodzącym sezonie nagród wymienia się go jako jednego z faworytów do Oscara.