Sandman - Gwendoline Christie jako Lucyfer na nowej grafice promującej serial

Sandman to nowy serial Netflixa oparty na kultowej serii komiksów od DC. W czasie wirtualnego wydarzenia DC FanDome zaprezentowano nową grafikę promującą produkcję. Przedstawia ona Gwendoline Christie w roli Lucyfera. Grafika jest dostępna na początku poniższej galerii.

Bohaterem produkcji jest Morfeusz, władca snów, który zostaje uwięziony na Ziemi na wiele lat. Po tym, jak udaje mu się uwolnić, musi odszukać trzy atrybuty swojej władzy, które dają mu ogromną moc. W serialu mamy zobaczyć adaptacje takich historii z komiksowej serii jak 24 Hours, gdzie klienci pewnej restauracji zostają opętani przez pewną siłę i zabijają się nawzajem oraz Dream a Little Dream of Me, w której była dziewczyna Johna Constantine'a wchodzi w posiadanie sakiewki Morfeusza i wypuszcza sny do świata realnego.

Sandman - Lucyfer

Sandman - obsada

W obsadzie znajdują się Tom Sturridge, (Morfeusz), Gwendoline Christie (Lucyfer), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Boyd Holbrook (Corinthian). Asim Chaudhry (Abel), Kirby Howell-Baptiste (Śmierć), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (starsza Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee, syn Ethel), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kinkaid) oraz Patton Oswalt (Matthew).