Sandman - znamy opisy głównych postaci serialu Netflixa na podstawie komiksu Neila Gaimana

Serial Sandman ogłoszono w lipcu 2019 roku, ale od tamtej pory nie dowiedzieliśmy się o nim właściwie nic. W końcu Daniel Richtman (Full Circle Cinema) przekazał pierwsze istotne szczegóły projektu. Wiążą się one przede wszystkim z głównymi postaciami - Snem (Dream) aka Morfeuszem aka Sandmanem oraz Koryntczykiem, który to ma być kreowany na głównego antagonistę.

Sandman opisywany jest jako wysoki i szczupły, o skórze koloru kości, czarnych włosach i dwóch gwiazdach w miejscu oczu. Jest bardzo skrupulatny wykonywaniu swoich obowiązków, ale nie pojmuje humoru i często bywa niewrażliwy. Bywa bardzo skupiony na sobie (narcystyczny) i kiepski w wybaczaniu. Podobno Netflix szuka mężczyzny między 25 a 34 rokiem życia do tej głównej roli.

Koryntczyk (Corinthian) zaś opisywany jest jako seksowny złoczyńca i antagonista serii. Netflix poszukuje białego mężczyzny w wieku 30-35 lat, by wcielił się w tę postać. W komiksach Koryntczyk jest stworzonym przez Morfeusza koszmarem, który trafia na Ziemię, gdzie staje się seryjnym mordercą. Przypominamy, że dwa dni temu do sieci trafiło nagranie z przesłuchania Bartosza Bieleni do roli tej postaci. Według dziennikarza GWW dialogi, które mogliśmy usłyszeć w wideo, pochodzą ze scenariusza serialu. Materiał został jednak szybko usunięty.

Sandman - serial ma mieć 10 godzinnych odcinków, a zdjęcia mają rozpocząć się w maju 2020 roku. Allan Heinberg jest showrunnerem produkcji. Twórca komiksowego Sandmana, Neil Gaiman, pełni rolę producenta wykonawczego. Nie znamy daty premiery.