She-Hulk: nowe szczegóły zapowiadają komiksową genezę postaci. Nawiązania do Bannera i Avengers

Wygląda na to, że nadchodzący serial Marvela i Disney+ - She-Hulk - będzie bliski materiałowi źródłowemu, jeśli chodzi o pochodzenie głównej bohaterki, Jennifer Walters. Serialowa Walters otrzyma transfuzję krwi od Bruce'a Bannera!

Według The Illuminderi protagonistka będzie potrzebowała transfuzji od swojego kuzyna, Bruce'a Bannera, po tym, jak zostanie ciężko ranna w wyniku postrzału. Ostatecznie zmieni ją to w "podobnego, zielonego potwora". Wspomina się też o tym, że bohaterka ostatecznie dołączy do grupy Avengers - a zatem aktorka miałaby na dłużej związać się z rolą i być może zobaczymy ją też w filmach.

Marvel poszukuje obecnie aktorki w wieku od 26 do 34 lat, posiadającej komediowe zacięcie. Opis wymagań sugeruje, że ekranowa Jennifer - podobnie jak komiksowy odpowiednik - będzie postacią pełną humoru. Wszystko wskazuje na to, że w serialu gościnnie może pojawić się Mark Ruffalo.

Zdjęcia do serialu MCU mają ruszyć w sierpniu 2020 roku i potrwać do marca 2021 roku. Jest to zaskoczenie, bo nikt nie spodziewał się, że praca nad serialem może trwać tak długo jak przy hollywoodzkiej superprodukcji.

She-Hulk - premiera serialu jesienią 2021 roku.