Saw X – reżyser wyjaśnia scenę po napisach. To ukłon w stronę fanów

Piła 10 zadebiutowała w kinach w miniony piątek. W filmie powrócił nie tylko Tobin Bell jako John Kramer oraz Shawnee Smith w roli Amandy Young, ale jeszcze jeden aktor znany z serii, którego pojawienie się zadowoli wiernych fanów serii. Na jego pojawienie widzowie muszą czekać aż do sceny po napisach, którą reżyser Kevin Greutert wyjaśnił w rozmowie z Entertainment Weekly.

Piła X - wyjaśnienie sceny po napisach

W dziesiątej części Piły między napisami możemy zobaczyć scenę, w której Costas Mandylor powraca do roli detektywa Marka Hoffmana. Bohater zadebiutował w Piła III i pojawił się w kolejnych czterech częściach serii. Greutert stwierdził, że to ukłon w stronę fanów i jeden z najbardziej przyjemnych momentów podczas prac na planie filmu.

To prawdopodobnie najbardziej przyjemna rzecz dla fanów, jaką zrobiłem w tym filmie. Wiem, że wielu naprawdę zagorzałych fanów liczyło na powrót tej postaci do serii i daliśmy im to na ładnej tacy. Musieliśmy zakończyć wątek innej postaci, która pojawiła się w tej scenie, ale dla nas była to po prostu dobra zabawa – wyznał Kevin Greutert.

Przed premierą Piły X pojawiły się teorie, że w filmie pojawią się również inni bohaterowie, którzy doskonale znani są z tej serii. W pierwszym zwiastunie mogliśmy nawet usłyszeć fragment dialogu Hoffmana ze sceny po napisach.