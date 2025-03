Oszust udający Pitbulla, transformacja w Tony'ego Montanę i uwięziona orka. AMC tworzy szalony serial

fot. materiały prasowe

Bestsellerowa książka autorstwa Jennine Capó Crucet zatytułowana Say Hello To My Little Friend na cześć słynnego cytatu Tony'ego Montany z filmu Człowiek z blizną dostanie swoją serialową adaptację od AMC. Źródła bliskie Deadline zdradzają, że za serial odpowiedzialna będzie Gina Mingacci (Obsesja Eve) oraz Eva Longoria i Cris Abrego (Ziemia kobiet). Autorka osobiście napisze scenariusz do całej produkcji, przy czym tekst do odcinka pilotażowego ma być już rzekomo gotowy. Serial ma być wierny książce, która po samym opisie zapowiada istną jazdę bez trzymanki. Historia jest zapowiadana jako połączenie Człowieka z blizną z opowieścią o Mobym Dicku.

Say Hello To My Little Friend - o czym jest?

Książka opowiada o życiu Ismaela Reyesa, który podszywa się pod znanego na całym świecie artystę Pitbulla. Wychowywał się w Miami i całe życie marzył o byciu królem tego miejsca z władzą, pieniędzmi i szacunkiem, które wiążą się z taką pozycją. W pewnym momencie życia otrzymuje on pozew od prawdziwego Pitbulla, który zmusza go do życia w garażu ciotki. Od tamtej chwili postanawia stać się prawdziwym Tonym Montaną. W całą historię zamieszana jest też... uwięziona orka.

