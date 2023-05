Iron-Man walczy ze Storm, a Deadpool próbuje przeciąć Venoma na pół. To początek Contest of Chaos

Fot. Marvel

Marvel opublikował pierwsze spojrzenie na Scarlet Witch Annual #1, w którym Agatha Harkness i Wanda Maximoff stoczą ze sobą epicką walkę. A to tylko wstęp do czegoś o wiele większego: szalonego komiksowego wydarzenia Contest of Chaos.

Podczas Contest of Chaos najwięksi superbohaterowie Marvela zostaną zmuszeni za pomocą magii Agathy do rywalizowania ze sobą w niebezpiecznych pojedynkach. Iron-Man zmierzy się ze Storm, Venom z Deadpoolem, a Wolverine stawi czoła Spider-Manowi. A to dopiero początek. Zobaczcie pierwsze grafiki, zapowiadające te niezwykłe walki.

Scarlet Witch Annual #1 - grafiki

W komiksie Agatha Harkness po wydarzeniach z Midnight Suns wreszcie zobaczy się z Wandą Maximoff. W trakcie spotkania zda sobie jednak sprawę, że jej uczennica niedawno wchłonęła Chthon. Będzie chciała dać swojej byłej podopiecznej nauczce, jednak okaże się, że wcale nie ma tak dużej przewagi w walce, jak myślała.

Scarlet Witch Annual #1

Contest of Chaos - grafiki