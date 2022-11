Scarlett Johansson z główną rolą w serialu. To jej pierwszy taki występ

fot. youtube / The Drew Barrymore Show

Scarlett Johansson zagra główną rolę w nowym tworze Amazona - Just Cause. Wyprodukowany przez Warner Bros. serial, będzie jej pierwszym projektem, w którym wcieli się w najważniejszą postać. Just Cause powstanie na podstawie książki z 1992 roku W słusznej sprawie Johna Katzenbacha. Johansson zagości na ekranie, ale także sprawować będzie funkcję producentki wykonawczej.

Just Cause - informacje

Powieść kryminalna Katzenbacha otrzymała już wcześniej filmową adaptację. W produkcji o tej samej nazwie wystąpili Sean Connery, Laurence Fishburne, a także Ed Harris. Dla Johansson rola w nowym serialu to nie tylko pierwszy taki występ, ale poniekąd powrót do korzeni. Wszystko dlatego, że aktorka miała swój wkład w filmie W słusznej sprawie. Jeszcze jako mała dziewczynka pojawiła się u boku Connery'ego, grając wnuczkę jego bohatera.

Just Cause skupić się ma na Madison "Madi" Cowart, czyli reporterce z Florydy. Kobieta zostaje przydzielona do relacjonowania ostatnich dni więźnia. Wydarzenia dziejące się w celi wpływają na dziennikarkę do tego stopnia, że zaczyna ona wierzyć w jego niewinność.

Na ten moment nie jest znana data premiery serialu.