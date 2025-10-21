placeholder
Scarlett Johansson zagra w aktorskiej wersji Zaplątanych? Aktorka komentuje

Wznowiono prace nad aktorską adaptacją animacji Zaplątani. W związku z tym powrócił temat angażu Scarlett Johansson w tym filmie. Czy aktorka potwierdziła występ w produkcji?
Magda Muszyńska
Tagi:  casting 
obsada zaplątani film aktorski
Zaplątani fot. Disney
W związku ze słabym odbiorem Śnieżki, która okazała się klapą finansową, Disney wstrzymał prace nad kolejną aktorską wersją swojej animacji, czyli Zaplątanymi. Za kamerą miał stanąć Michael Gracey (Better Man: Niesamowity Robbie Williams, Król rozrywki), a scenariusz pisała Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Miłość i grom).

Czytaj więcej: Disney wznawia prace nad aktorską wersją Zaplątanych. Wielki powrót megagwiazdy Marvela

Scarlett Johansson zagra Matkę Gertrudę?

Jednak dzięki sukcesowi Lilo i Stitch, który zarobił miliard dolarów, Disney wrócił do prac nad projektem. Według nieoficjalnych doniesień Scarlett Johansson ma zagrać w nim Matkę Gertrudę. W niedawnym wywiadzie ET Online zapytał się jej o możliwość dołączenia do obsady aktorskiej adaptacji Zaplątanych, na co odpowiedziała:

To, co by mnie ekscytowało, to możliwość współpracy z Michaelem Graceyem, który jest zaangażowany w reżyserię filmu. Jest po prostu niezwykłym wizjonerem i każdy aktor chciałby z nim współpracować.

Tym samym Johansson nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła doniesieniom. Mówi się, że obecnie trwają rozmowy z aktorką. Nie wiadomo też, kto zagra Roszpunkę - według plotek w tej roli mielibyśmy zobaczyć Florence Pugh.

ZaplątaniDisney // Matka Gertruda w "Zaplątanych"

Zaplątani - fabuła animacji

Po otrzymaniu mocy uzdrawiania z magicznego kwiatu, dziecko Księżniczka Roszpunka zostaje porwana z pałacu w środku nocy przez starą kobietę. Ona wie, że magiczne moce z kwiatka rosną obecnie w złotych włosach Roszpunki i aby być wiecznie młodą, musi zamknąć Roszpunkę w ukrytej wieży. Roszpunka jest teraz nastolatką, a jej włosy urosły do długości 70-metrów. Piękny księżniczka była w wieży całe swoje życie i jest bardzo ciekawa świata zewnętrznego. Pewnego dnia, bandyta Flynn Rajtar w trakcie ucieczki z łupem wdrapuje się do wieży i zostaje pojmany przez Roszpunkę. Złotowłosa dobija targu z uroczym złodziejem, który będzie jej swojakim przewodnikiem podczas podróży do miejsca, z którego wychodzą latające światła, co roku w jej urodziny. W zamian Roszpunka odda mu jego łup. Roszpunka właśnie rozpoczyna najbardziej ekscytującą i niesamowitą podróż swojego życia.

Źródło: comicbookmovie.com

