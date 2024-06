Poznaliśmy scenarzystów Booster Golda? Mistrzowie komedii, którzy wskrzesili kultowy horror

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od dawna wiadomo, że trwają pracę nad serialem o Booster Goldzie, nietypowym i specyficznym superbohaterze z komiksów DC, który cierpi na syndrom oszusta. Wokół produkcji pojawiało się wiele plotek - m.in. o rozpoczęciu prac na planie już w lipcu tego roku, co zostało zdementowane przez Jamesa Gunna, obecnego kierownika DCU, czyli nowego kinowo-serialowego uniwersum z tymi postaciami. Pojawiały się też przecieki na temat potencjalnych aktorów przymierzanych do roli oraz showrunnerów, a do kolekcji można dodać kolejną plotkę.

Według źródeł Nexus Point News, do produkcji zaangażowano trzech scenarzystów - Danny'ego McBride'a, Johna Carcieriego i Jeffa Fradleya. Wszyscy trzej wspólnie pracowali nad Prawymi Gemstonami oraz Wicedyrektorami. Były to produkcje głównie komediowe, chociaż McBride i Fradley odpowiadali też za wskrzeszenie serii Halloween w 2018 roku.

Booster Gold - kim jest ten superbohater z DC?

Booster Gold - kto to właściwie jest? Zobaczcie, jak cofnął się w czasie i oszukał cały świat. Zmienił się w potężnego herosa, który stał się członkiem Ligi Sprawiedliwości i rozkochał w sobie sponsorów.

Gdzie mogliście go wcześniej zobaczyć? Z którym herosem się przyjaźni? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie w poniższej galerii.

Booster Gold to superbohater z uniwersum DC, który po raz pierwszy pojawił się w komiksie "Booster Gold" #1 w lutym 1986 roku. Stworzył go Dan Jurgens.