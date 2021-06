Scooby-Doo 2 powstanie. Będzie kontynuacja animowanego hitu

fot. Warner Bros.

Scooby-Doo! to kinowy film animowany, który najwyraźniej osiągnął satysfakcjonujący dla producentów sukces. Zarazem był to początek tworzenia uniwersum postaci z kreskówek Hanna-Barbera, czyli każdy bohater i złoczyńca żyje w świecie stworzonym w kinowym filmie, a kilku znanych nawet się w nim już pojawiło. W 2020 roku film miał premierę w kinach oraz w wielu krajach trafił od razu do VOD. W rozmowie z Comicbookmovie.com Tony Cervone, reżyser bajki, potwierdził, że trwają prace nad Scooby-Doo 2.

- Tak w ogóle to pracujemy nad kontynuacją Scooby-Doo. Nie została ona jeszcze ogłoszona, ale jesteśmy nią bardzo podekscytowani. Cała ekipa, która stworzyła pierwszy film nad tym pracuje. Świetnie było stworzyć Kinowego Uniwersum Hanna-Barbera i jesteśmy podekscytowani powrotem do niego.

Jak widzimy, twórca potwierdza, że Hanna-Barbera ma swoje oficjalne uniwersum na ekranach kin, więc możemy oczekiwać, że w filmie animowanym znów pojawią się znane postacie, a nie tylko Scooby, Kudłaty i ich przyjaciele.