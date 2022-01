Scott Pilgrim powróci w Netflixie. Będzie serial anime

fot. materiały prasowe

Jak donoszą Deadline oraz The Hollywood Reporter Netflix szykuje serial anime oparty na powieści graficznej, której bohaterem jest Scott Pilgrim. Twórca pierwowzoru Bryan Lee O’Malley ma napisać scenariusz i będzie producentem wykonawczym z BenDavidem Grabinskim (Are You Afraid of the Dark?). Obaj będą też showrunnerami, więc będą podejmować wszelkie kreatywne decyzje. Za animację będzie odpowiadać japońskie studio Science SARU. Abel Gongora będzie reżyserem.

Przypomnijmy, że Scott Pilgrim jest najbardziej znany dzięki kultowemu filmowi z 2010 roku pt. Scott Pilgrim kontra Świat. Pomimo dobrych recenzji i ciągłej popularności po latach film był klapą finansową. Zebrał ze świata 47,7 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów plus koszty promocji. W obsadzie wystąpili Michael Cera, Chris Evans, Brie Larson, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Alison Pill, Mark Webber, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Mae Whitman oraz Brandon Routh.

Nie wiadomo dokładnie, która komiksowa historia posłuży za fabułę serialu anime. Więcej szczegółów na ten moment nie ujawniono.

