Scream: mamy nowe zdjęcia z 5 części Krzyku. Ghostface powraca

fot. Total Film

Kadry z filmu Krzyk 5 odsłaniają między innymi nowe oblicze głównej bohaterki filmowej serii, Sidney Prescott (Neve Campbell). 25 lat po tragicznych wydarzeniach w miasteczku Woodsboro, kobieta ponownie trzyma broń w ręce, prawdopodobnie gotowa do kolejnego starcia ze swoim oprawcą z przeszłości- Ghostface, który również pojawia się na kolejnych zdjęciach.

W piątej części horroru, u boku Neve Campbell w kultowych rolach ponownie zobaczymy Courteney Cox jako Gale Weathers i Davida Arquettea jako Dewey'ego Rileya, wraz z członkami nowej obsady, w której znaleźli się między innymi: Melissa Barrera (Twoja na zawsze), Kyle Gallner (Udręczeni), Mason Gooding (Szkoła melanżu) i Jenna Ortega (Opiekunka: demoniczna królowa). Odpowiedzialnego za poprzednie części Krzyku reżysera Wesa Cravena, w jego roli zastąpili go Tyler Gillet i Matt Bettinelli-Olpin (Zabawa w pochowanego). Za scenariusz odpowiada wcześniej współpracujący z twórcami Guy Busick oraz James Vanderbilt (Zodiak).

Krzyk 5 - galeria

Krzyk 5

''To nowy film, który oddaje hołd poprzednim filmom, ale od ostatniej części wiele się wydarza. Myślę, że to wszystko jest tam zawarte. Myślę, że film uwzględniają aspekty naszego świata teraz i to, czego wszyscy doświadczyliśmy, a także ewolucję Internetu i ogólną ewolucję horrorów. Myślę, że to będzie naprawdę ekscytujące. Myślę, że po prostu podwyższyli poprzeczkę. Nauczyli się tego, co było wcześniej i poszerzyli to w naprawdę genialny sposób''. - twierdzi aktor David Arquette

Najnowsza część Krzyku trafi do kin 14 stycznia 2022 roku.