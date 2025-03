13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta już za chwilę! Oto wszystko, co trzeba wiedzieć

fot. materiały prasowe

Do rozpoczęcia się 13. edycji Festiwalu Filmowego Script Fiesta pozostało już tylko kilka dni. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 27 marca i potrwa do 30 marca 2025 roku. Odbędzie się w kinie Elektronik, a także w budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej. Przypominamy, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, podobnie do udziału w rozmaitych panelach dyskusyjnych i pokazach filmowych. 13. edycja wyłoni też zwycięzców licznych konkursów scenopisarskich.

29 marca 2025 roku w niedzielę jeden z paneli dyskusyjnych przeprowadzi redaktor naczelny naEKRANIE.pl Dawid Muszyński, który porozmawia z aktorem Olafem Lubaszenko, a także scenarzystą Mikołajem Korzyńskim o dwudziestopięcioleciu kultowego już Chłopaki nie płaczą. Po spotkaniu umożliwiony będzie seans filmu.

W trakcie festiwalu będzie można też uczestniczyć w panelach ze znanymi nazwiskami ze świata polskiego kina. Na pytania dziennikarzy odpowiadać będzie m.in. kontrowersyjny Patryk Vega, a o kulisach pracy z hollywoodzkimi gwiazdami opowie Agnieszka Holland. W związku z obchodami 20-lecia Warszawskiej Szkoły Filmowej w programie festiwalu znalazły się projekcje najgłośniejszych produkcji uczelni oraz case study poświęcone powstawaniu filmów. Odbędzie się m.in. spotkanie z Cezarym Orłowskim czy Tomaszem Śliwińskim. Z kolei podczas uroczystej gali wręczenia nagród w sobotę, 29 marca, przedpremierowo pokazany zostanie krótkometrażowy film Nibylandex Agaty Kapuścińskiej z Kiryłem Pietruczukiem i Tomaszem Schimscheinerem.

Poniżej znajdziecie szczegółowy opis programu 13. edycji festiwalu filmowego Script Fiesta.

Program 13. edycji Festiwalu Filmowego Script Fiesta:

27 marca (czwartek)

Panel „Sztuka kochania. Jak pisać erotykę?". O tym, jak pisać i mówić o seksie odważnie, pikantnie, ale nie tandetnie oraz bez szwanku dla aktorów, dziennikarka Alicja Myśliwiec porozmawia z reżyserką Joanną Ślesicką, która pracowała z mistrzynią gatunku Eriką Lust, oraz twórcami najgłośniejszych polskich filmów erotycznych, serii 365 dni – Ewą Lewandowską i Tomaszem Mandesem.

Oficjalne otwarcie festiwalu - przedpremierowa projekcja Pod szarym niebem, filmu zainspirowanego losami dziennikarki Katsiaryny Andreyevej i jej męża Ihara Ilyasha, którzy sprzeciwili się represjom reżimu Alaksandra Łukaszenki. Po pokazie zapraszamy na spotkanie z reżyserką Marą Tamkovich oraz odtwórczynią roli głównej Aliaksandrą Vaitsekhovic. Rozmowę poprowadzi dziennikarka Maja Chitro.

28 marca (piątek)

Panel „Trigger warning. Jak pisać o tym, co boli?" . Psycholożka i dziennikarka Martyna Harland porozmawia z reżyserką Kamilą Taraburą, psycholożką Agnieszką Rynowiecką oraz terapeutką, psycholożką i wziętą YouTuberką Ewą Woydyłło-Osiatyńską.

29 marca (sobota)

Panel „Niewinny czarodziej. O metodach pisania scenariuszy mistrza Wajdy" przywoła postać jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Historyczka filmu i krytyczka Mariola Dopartowa o Andrzeju Wajdzie i jego twórczości porozmawia z aktorką i reżyserką Krystyną Jandą oraz scenarzystą i krytykiem Maciejem Karpińskim.

. Patryk Vega - jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich scenarzystów i reżyserów, którego pół Polski nienawidzi, a pół kocha, zasiądzie w ogniu pytań dziennikarza i krytyka Łukasza Adamskiego. Pokaz filmu Całkowite zaćmienie , organizowany z okazji 30. rocznicy jego premiery. Po seansie odbędzie się masterclass z udziałem scenarzysty Christophera Hamptona oraz reżyserki Agnieszki Holland , którzy opowiedzą o kulisach pracy nad filmem i jego recepcji na przestrzeni lat, a także o pracy z jednym z najwybitniejszych amerykańskich aktorów – Leonardo DiCaprio. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Katarzyna Borowiecka.

fot. materiały prasowe

30 marca (niedziela)

Panel „Jak mówić cudzym głosem?" – o fantastycznej przygodzie, jaką jest dubbing dziennikarka PR1 Polskiego Radia Martyna Podolska porozmawia z Anną Cieślak, która użyczyła swojego głosu Annie z Krainy lodu, Jackiem Bończykiem, którego głos znają wszyscy fani Kudłatego ze Scooby Doo oraz reżyserem dubbingu Szymonem Waćkowskim.

Prestiżowe konkursy scenariuszowe

Tradycyjnie podczas Script Fiesty wyłoniony zostanie najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu. Zwycięzca pierwszego konkursu otrzyma najwyższą w Polsce nagrodę scenariuszową – 50 tysięcy złotych. W tym roku o nagrodę walczą scenariusze filmów:

Podczas Festiwalu zapraszamy na projekcje tych filmów oraz spotkania z ich twórcami. 27 marca projekcja Tyle co nic, a w niedzielę 30 marca pokazy filmu Kos i To nie mój film. W drugim konkursie walczy 11 scenariuszy – zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Finalistów tegorocznej edycji poznamy podczas gali przyznania nagród 29 marca, którą poprowadzi w tym roku Agnieszka Kołodziejska.

fot. materiały prasowe

Gala rozdania nagród

Po części oficjalnej gali i ogłoszeniu zwycięzców, w sobotni wieczór 29 marca widzowie na zamkniętym pokazie zobaczą film Nibylandex Agaty Kapuścińskiej, wyprodukowany przez Warszawską Szkołę Filmową. Po pokazie Q&A z twórcami – aktorem Kiryłem Pietruczukiem, reżyserką i scenarzystką Agatą Kapuścińską, operatorem Mateuszem Gzelem i kompozytorem Janem Ignacym Królikowskim. Rozmowę poprowadzi Łukasz Jasina.

Warsztaty 360°

Script Fiesta to także możliwość pogłębiania umiejętności przez zawodowców i początkujących scenarzystów. Przez cztery dni trwania Festiwalu zapraszamy na warsztaty dotyczące wielu etapów i wątków pisania scenariusza. Jak co roku powróci kultowe „Targowisko twórczości", otwarte konsultacje scenariuszowe, które poprowadzi dwukrotnie nominowany do Oscara® producent, scenarzysta, reżyser oraz pomysłodawca Script Fiesty, Maciej Ślesicki. „O tym, jak i gdzie znajdować informacje do filmów i seriali historycznych" opowie pisarz i aktywista Michał Zygmunt oraz autorka scenariusza do filmu „Żeby nie było śladów" – Kaja Krawczyk-Wnuk, a spotkanie z nimi poprowadzi Katarzyna Czajka-Kominiarczuk znana w sieci jako Zwierz Popkulturalny. Warsztaty „Psychologia postaci a charakteryzacja" poprowadzi Aneta Brzozowska, laureatka Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł i nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za charakteryzację do filmu Kos w reżyserii Pawła Maślony, a w ramach „Krótkiej piłki" będzie można porozmawiać z Michałem Oleszczykiem, twórcą uwielbianego podcastu SpoilerMaster.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Więcej informacji na temat Festiwalu Filmowego Script Fiesta www.scriptfiesta.pl