Sea of Stars w PlayStation Plus Extra oraz Premium od dnia premiery

Sea of Stars to gra inspirowana klasykami jRPG, takimi jak Chrono Trigger i seria Final Fantasy. Produkcja, za której stworzenie odpowiada Sabotage Studios, autorzy ciepło przyjętej platformówki The Messenger, od dnia premiery dostępna będzie w katalogu Xbox Game Pass, ale teraz przekazano dobrą wiadomość także dla posiadaczy konsol Sony. Ujawniono, że tytuł ten w momencie debiutu pojawi się także w bibliotece usługi PlayStation Plus w wariantach Extra oraz Premium.

Kolejnym powodem do zadowolenia dla fanów PlayStation jest fakt, że demo Sea of Stars pojawiło się w PS Store. Wersja próbna pozwala zapoznać się z wycinkiem rozgrywki, w tym eksploracją oraz turowym systemem walki, a poniżej możecie zapoznać się z jej krótkim zwiastunem.

Sea of Stars zadebiutuje już 29 sierpnia. Poza konsolami PlayStation i Xbox gra trafi również na PC oraz Nintendo Switch.