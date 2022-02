Sean Penn pojechał do Ukrainy, aby nakręcić dokument o konflikcie z Rosją

fot. BBC

Nagrodzony Oscarem aktor Sean Penn udał się do Ukrainy, aby nakręcić film dokumentalny o konflikcie z Rosją. Dla przypomnienia w nocy z 23 na 24 lutego wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy rozpoczynając zbrojną inwazję.

Penn kręci dokument dla Vice i spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według Daily Mail, Penn wziął również udział w konferencji prasowej rządu, kiedy kraj zebrał się przeciwko atakowi.

Zełenski wcześniej zamieścił na Instagramie wideo przedstawiające ich dwoje razem. Prezydent Ukrainy napisał pod materiałem: Im więcej ludzi wie o wojnie w Ukrainie, tym większe prawdopodobieństwo zatrzymania Rosji!

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez PINK DEDIKODU (@pinkdedikoduu)

The Daily Mail podało, że Penn poleciał do Kijowa na początku tego tygodnia. Wcześniej udał się do Ukrainy w listopadzie, gdzie spotkał się z siłami wojskowymi w pobliżu linii frontu i z wspieranymi przez Rosję separatystami w Doniecku, jednym z dwóch regionów, które Władimir Putin uznał za niepodległe.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.