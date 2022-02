Fantastyczne zwierzęta 3 - premiera zwiastuna przełożona? Powodem inwazja Rosji na Ukrainę

fot. Warner Bros.

Fantastyczne zwierzęta 3 to kolejna część popularnej serii, której akcja dzieje się w uniwersum Harry'ego Pottera, jednak przed wydarzeniami z książek o młodym czarodzieju. Warner Bros. zapowiedziało na 24 lutego 2022 roku premierę kolejnego zwiastuna, ale prawdopodobnie do tego nie dojdzie w wyznaczonym terminie. Nie ma na ten moment oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale między innymi portal Small-screen.co.uk, zapytał oddziały prasowe Warnera o kwestię zwiastuna. Ich przedstawiciele mieli potwierdzić, że 24 lutego wideo nie trafi do sieci. O sytuacji piszą też uznani scooperzy, dobrze orientujący się w branży i potwierdzający te doniesienia.

Ma to mieć związek z inwazją Rosji na Ukrainę. Nie byłby to rzeczywiście najlepszy moment pokazywania zwiastuna filmu, w którym ważną częścią fabuły będą starcia armii czarodziejów, nawet jeśli mamy do czynienia z fikcyjną historią. Nie ujawniono na razie informacji na temat nowej daty ukazania się materiału. Przypomnijmy, że akcja filmu dzieje się kilka lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Albus Dumbledore wiedząc, że demoniczny Gellert Grindelwald pragnie zawładnąć światem magii, zleca Newtowi stworzenie armii, która będzie mogła pokonać oddziały czarnoksiężnika. Sytuacja sprawi, że Dumbledore w końcu będzie musiał przestać obserwować wszystko z boku.

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a - plakat

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Fantastyczne zwierzęta 3 - premiera filmu w USA 15 kwietnia 2022 roku.