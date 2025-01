Kulej. Dwie strony medalu już w streamingu. Gdzie obejrzeć film o legendarnym pięściarzu?

fot. Grzegorz Press/Next Film

Kulej. Dwie strony medalu to polska produkcja, która zadebiutowała w kinach w 2024 roku. Film Xawerego Żuławskiego i ze scenariuszem napisanym przez niego razem z Rafałem Lipskim. Historia opowiada o życiu legendarnego polskiego pięściarza, Jerzego Kuleja, w którego w filmie wcielił się Tomasz Włosok.

Kulej. Dwie strony medalu jest już dostępny do obejrzenia w domowym zaciszu w ramach subskrypcji Amazon Prime Video.

Film o polskim pięściarzu znalazł się też w zestawieniu najlepszych polskich filmów 2024 roku według redakcji naEKRANIE.pl.

Kulej. Dwie strony medalu - opis fabuły

Jest to historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60-tych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Kulej. Dwie strony medalu koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

W obsadzie są Tomasz Włosok, Michalina Olszańska, Bartosz Gelner, Konrad Eleryk i Monika Mikołajczak. Natomiast Andrzej Chyra gra trenera reprezentacji Polski - Feliksa "Papę" Stamma, a Tomasz Kot występuje w roli pułkownika, szefa klubu sportowego Gwardia.

