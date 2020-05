Second Extinction sprawdzimy przed premierą. Twórcy zapowiadają testy beta

Second Extinction było jedną z gier, które zapowiedziano w trakcie majowego eventu Inside Xbox, w całości poświęcono produkcjom na konsolę Xbox Series X. Będzie to nowe dzieło od deweloperów z Avalanche Studios – tym razem w formie pierwszoosobowej strzelanki z opcją kooperacji oraz zmutowanymi dinozaurami w roli przeciwników. Zainteresowani nie będą jednak musieli kupować tej produkcji w ciemno, bo zapowiedziano, że doczeka się ona testów beta.

Beta Second Extinction dostępna będzie na PC, a twórcy przygotowali coś na kształt programu poleceń. Za zapraszanie znajomych będzie można uzyskać unikalne nagrody w postaci np. dodatkowej skórki do broni, którą będzie można odebrać w pełnej wersji. Do sprawdzenia gry można zapisać się na oficjalnej stronie tego projektu, chociaż data testów nie została jeszcze ujawniona.

Nie wiadomo też, kiedy na rynek trafi samo Second Extinction.