Secretlag Magnus Metal Desk – świecące biurko, które uporządkuje kable peceta

Źródło: Secretlab

Secretlab Magnus Metal Desk to jeden z tych gadżetów, o których prawdopodobnie marzy każdy pececiarz. To gigantyczne metalowe biurko wyposażono w zintegrowaną tylną komorę na poprowadzenie całego okablowania oraz szynę wyprowadzającą przewody wzdłuż jednej z nóg. Metalowa rama biurka jest tak masywna, że powinna wytrzymać obciążenie rzędu 100 kilogramów. Bez problemu udźwignie skrzynię komputera i dwa monitory ustawione obok siebie.

Blat Secretlab Magnus Metal Desk pokryto zaś specjalną matą Magpad Desk Mat, do której możemy wpiąć opcjonalne nakładki magnetyczne. Te niewielkie gadżety pomogą w zarządzaniu dodatkowym okablowaniem. Przytwierdzimy do nich m.in. przewody do ładowania urządzeń mobilnych czy kable do podłączania zewnętrznych urządzeń do naszego peceta.

Wśród opcjonalnych akcesoriów znajdziemy również taśmę LED RGB do podświetlenia tylnej szczeliny oraz uchwyt do powieszenia słuchawek. Biurko w pełnej krasie można zobaczyć na poniższym filmie promocyjnym:

Podstawowy model Secretlab Magnus Metal Desk ma wymiary 150 x 70 cm i wyceniono go na 449 €, wysyłkę zamówień przedsprzedażowych zaplanowano na 19 maja 2021 roku. W przyszłości w sprzedaży pojawi się także węższy model o długości blatu 120 cm, za który zapłacimy 399 €